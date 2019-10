C’est un long voyage que fait le prince Albert II au Japon ; et une semaine riche en rencontres et découvertes. Une semaine qui a commencé par l’intronisation de l’empereur Naruhito, point d’orgue de ce déplacement, qui s’est prolongé avec notamment une entrevue entre le souverain monégasque et le Premier ministre Shinzo Abe, et s’est poursuivi avec deux visites culturelles. Jeudi, le Prince s’est rendu à l’exposition Van Gogh, présentée jusqu’au 13 janvier 2020 à l’Ueno Royal Museum, à Tokyo (elle se déplacera ensuite à Kobe du 25 janvier au 29 mars 2020). Un événement culturel inédit, puisqu’il rassemble pas moins d’une quarantaine d’œuvres de l’artiste néerlandais et trente œuvres d’autres artistes contemporains, prêtées par 25 musées et collections issus de dix pays.

Des œuvres de Monet, Cézanne et Renoir prêtées

Elle met ainsi en lumière l’influence qu’ont eue sur le travail du maître néerlandais les deux mouvements artistiques que sont l’École de La Haye et l’impressionnisme - un éclairage pour lequel le Palais princier a prêté des œuvres de Monet, Cézanne et Renoir. Après la visite de l’exposition, un dîner privé a été offert par Ken Kobayashi, consul général honoraire de Monaco au Japon.

Vendredi, le prince Albert II a visité l’exposition « Cartier, cristallisation du temps » au National Art Center de Tokyo, pour laquelle le Palais princier a également prêté des pièces d’horlogerie et de joaillerie, dont le diadème de la princesse Grace (photo ci-dessus). L’exposition, qui se prolonge jusqu’au 14 décembre, présente pour la première fois des créations contemporaines à partir de 1970, des créations historiques et des pièces issues de collections privées.