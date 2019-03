Cinquante ans et des poussières. Alors que se profilent des préoccupations de senior, Franck Dubosc convoque une âme d’enfant qu’il ne faut pas gratter beaucoup pour voir affleurer. Fraîcheur, émotions. Fifty-fifty, selon le titre de son 5e one-man-show, pour ce quinqua jeune papa qui s’émerveille de voir s’épanouir deux garçons de neuf et six ans, son bonheur, son inspiration. Le plus personnel de ses spectacles serait aussi le meilleur d’entre tous, selon un public qu’il invite à partager sa vie, de souvenirs en fous rires.