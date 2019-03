Se dépenser gratuitement à Roquebrune-Cap-Martin, c’est possible grâce au service des sports de la Ville ! Et ce, tous les mercredis (sauf vacances scolaires) au niveau de l’espace public Jean-Gioan entre 14 h et 17 h 30. « Nous mettons à la disposition de tous du matériel pour une pratique libre », glisse Fred Luciano, éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS). Lequel encadre cette animation avec Fabien Salicio. Plusieurs ateliers à ciel ouvert sont donc proposés de 4 à 80 ans voire plus : roller, jeux de raquette, tir à l’arc, tennis de table et même de la pétanque avec boules molles.

Très prisée des enfants, cette manifestation hebdomadaire est ouverte à tout venant et présente bien sûr l’intérêt d’être familiale.

Car il n’est pas rare de voir les parents jouer avec leurs enfants. Un bon moyen de faire du sport sans stress, sans compétition et d’essayer au passage plusieurs disciplines. Bref, pas de quoi s’ennuyer !