Le soleil a finalement fait son apparition, hier, en même temps que les pilotes sur le MGP Live, place d’Armes. Une communion entre les as de l’asphalte et leurs fans qui a duré la majeure partie de l’après-midi.

Kimi « Iceman » Räikkönen, Valtteri Bottas, un Lewis Hamilton en pleine forme et en retard, Charles Leclerc tout en humilité, Max Verstappen et Pierre Gasly, le chouchou du public Daniel Ricciardo… Tous se sont pliés au jeu pour le plus grand plaisir du millier de mordus de la F1 venus tenter de décrocher un précieux autographe ou un selfie tant espéré. Chaussure, autobiographie, casquettes, tee-shirts, ils ont tout tenté pour repartir avec un peu de cette magie qu’offre la rencontre avec ses idoles.

Si le niveau sonore n’a pas explosé, la fan zone était bondée pour ce moment de partage si particulier.

Les spectateurs ont pu profiter des folies mécaniques d’Hamilton, reparti en « burn » sur sa moto MV Agusta, des anecdotes sur le chien de Valtteri Bottas, des traits d’humour de Carlos Sainz Jr. ou encore la personnalité solaire de Ricciardo.

Un événement qui a une nouvelle fois attiré beaucoup de monde.