Du lavabo aux urnes, les 5 étapes pour voter serein

C’est l’invité surprise de ces élections si particulières. Un intrus de dimension mondiale pour un scrutin local. En ce dimanche électoral, nul doute que le coronavirus alimentera les débats, au moins autant que les enjeux des municipales. Surtout après les avoir menacées de report.

Au final, élections il y aura bien (au moins aujourd’hui). Mais sous conditions d’hygiène strictes. Du littoral aux vallées, de la métropole aux villages, les équipes municipales se démènent pour permettre aux électeurs d’accomplir leur devoir citoyen. à quoi s’attendre ? Reportage en 5 étapes à Nice-Est, au bureau de vote du groupe scolaire Saint-Roch.

Rappel d’emblée

« Covid-19 : pour voter, les bons gestes à adopter. » La grande affiche à l’entrée de l’école Saint-Roch donne le ton. « Lavez-vous les mains », « évitez tout contact physique », « restez à distance raisonnable »... Les fondamentaux sont rappelés d’emblée. En outre, « un agent d’accueil de la ville accueille les personnes pour les orienter, répondre aux questions et accompagner les personnes âgées qui ont des difficultés », explique Lauriano Azinheirinha, directeur général des services de la ville de Nice.

Toilette de rigueur

« Toilettes », « toilettes »... Des affiches jaunes accompagnent le visiteur jusqu’à la première étape. « La recommandation la plus importante : se laver les mains, à l’entrée et la sortie du bureau de vote », insiste Lauriano Azinheirinha. Au-dessus du lavabo, une fiche en douze dessins, éditée par l’Organisation mondiale de la santé, illustre les consignes à suivre. Paumes, interstices, ongles : un bon lavage doit durer entre 40 et 60 secondes. à vos marques...

Gestes citoyens

Bienvenue dans le bureau de vote. L’électeur présente sa carte. Reçoit un petit coup de gel sur les mains si besoin. Citoyen, il se retient de serrer des pognes ou de claquer la bise à la cantonade. Au sol, une bande jaune et noire matérialise la distance d’un mètre à respecter en cas d’attente, devant les tables et les isoloirs.

Puis l’électeur récupère les bulletins de vote, passe dans l’isoloir, et revient poster son choix dans l’urne. Pour éviter les risques de transmission du virus, « on incite les électeurs à venir avec un stylo bleu ou noir. S’ils n’en ont pas, nous avons nos propres stylos », avertit le directeur général des services de la ville.

Un masque si...

à présent, l’urne. Et le traditionnel « a voté ». Certains visiteurs pourront être tentés de se présenter avec un masque. « Mais il ne sert à rien pour les gens qui ne sont pas malades, insiste Lauriano Azinheirinha. Si un électeur vient avec un masque chirurgical, il peut voter, mais devra relever son masque quand on le lui demandera. » Les gants ne sont pas plus recommandés, « car ils n’empêchent pas le contact avec le visage ».

Nettoyage intensif

A Nice, plus de 1200 personnes tiennent les bureaux de vote. Dont 200 agents d’accueil et d’entretien. « On nettoie les toilettes toutes les heures. Et on nettoie régulièrement les tablettes des isoloirs, les points de contacts et les urnes, avec des lavettes et nettoyants désinfectants que l’on change à chaque fois », explique Laura Christen, 36 ans, gardienne du groupe scolaire Saint-Roch.

Toutes ces précautions suffiront-elles à rassurer les hésitants et éviter une abstention « sanitaire » ? « Il n’y a aucun risque dès lors que l’on respecte le lavage des mains », assure Lauriano Azinheirinha. Laura Christen en appelle au civisme : « C’est là qu’il faut se montrer solidaire, plutôt que personnel. »