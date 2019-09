Du divertissement pour la 24e Journée du patrimoine Le Logoscope et ses innovations jouent aussi le jeu

Différents lieux de la Principauté ouvrent leurs portes au public afin d’offrir une journée riche en émotion. Le thème de cette année est : « Arts et divertissements ».

La compagnie Florestan est prête

Les différents acteurs amateurs de la compagnie de théâtre a prévu une belle visite pour ce jour. Au programme : découverte des locaux avec notamment la salle de répétition et extrait d’une de leurs pièces. Quatre créneaux sont disponibles : 10 h, 11 h, 15 h et 16 h. Réservation obligatoire (1). Une belle façon de se rapprocher de cet art qu’est le théâtre.

Théâtre à l’Académie Rainier-III

Afin de mieux comprendre la réparation des instruments, de nombreuses visites commentées de l’atelier de lutherie sont au programme dès 10 h. Appréciez ensuite l’un des concerts privés, puis asseyez-vous confortablement devant la pièce de théâtre proposée à 16 h.

Des visites gratuites au Jardin exotique

Le Jardin sera ouvert gratuitement, le temps d’une journée. Un guide vous permettra d’en savoir plus sur le centre botanique. Les passionnés d’histoire seront comblés grâce à des visites de la grotte de l’Observatoire. La réservation est obligatoire (1).

Un jeu de piste pour découvrir l’océan

Le Musée océanographique baisse ses tarifs (8 e pour les adultes, 4 e pour les 4-18 ans) pour vous faire découvrir les secrets de la mer. Un jeu de piste géant vous fera entrer dans l’univers marin, toujours sur le thème « Arts et divertissements ». Quatre visites sur inscription sont possibles : 10 h 30, 13 h 30, 15 h, 16 h 30.

Images et sons à la médiathèque

Les plus petits pourront se divertir à travers la projection d’extraits de films tournés en Principauté. Des ateliers de création animée, orchestrés par l’artiste Rachèle Rivière, animeront la journée. L’inscription est obligatoire. À 18 h, la musique viendra clôturer ce dimanche et faire danser les enfants.

Cette Journée européenne du patrimoine permet d’entrer dans l’intimité de certains lieux très peu accessibles. S’il y a bien un endroit que l’on rêve de visiter, c’est bien le Palais princier. De 10 h à 17 h 30, la visite des grands appartements vous est proposée gratuitement. Vous pourrez ainsi admirer ce lieu privé et notamment la galerie à arcades à l’italienne et ses grandes peintures murales. C’est aussi dans ce lieu que l’exposition retraçant la rencontre entre le prince Rainier III et Grace Kelly se déroule. Les visites débutent à 11 h. Vous pourrez découvrir des clichés exclusifs de cette rencontre. Une reproduction de la robe que portait Grace Kelly est aussi à découvrir.

Ce laboratoire de recherche artistique à médias multiples vous emportera dans un univers différent de ce que vous avez l’habitude de voir. Créée en 1997, l’association Logoscope regroupe des artistes de différents pôles. Il y a, au total, cinq plateformes : le visuel, le son, les logos, la scène et l’art culinaire.

Les différents artistes travaillent ensemble dans la recherche constante de nouveauté. Ces derniers sont sans arrêt dans l’innovation, mais aussi dans le mélange de ces arts. Si vous pensez que la danse ne va pas avec les produits alimentaires, c’est que vous n’êtes jamais entré dans ce lieu.

Une exposition et des démonstrations

Dimanche, de 10 h à 17 h, les ateliers vous seront ouverts. Entre les visites des lieux et des ateliers, une exposition est prévue : « Exit Paradise ». Trois démonstrations sur le thème du fruit défendu et du paradis vous seront proposées à 11 h, 15 h et 17 h. « Cette performance va tourner autour de l’idée de manger ce fruit défendu qui sera ici un produit de consommation comme un autre. À travers ce fruit, on va évoquer la domination de l’Homme sur la nature. Est-ce qu’on ne se trompe pas en voulant la dominer ? », résume, la fondatrice du Logoscope, Agnès Roux.

Pour découvrir cette performance mêlant les arts visuels, scéniques et sonores, rendez-vous place de la Crémaillère. Accès gratuit.