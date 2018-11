Droits des femmes et IVG : le Conseil national s'active

Cheval de bataille notable dans la carrière politique de Stéphane Valéri, le droit des femmes a fait l'objet, vendredi, d'une conférence de presse tenue par le président du Conseil national et de Nathalie Amoratti-Blanc, présidente de la commission des Droits de la Femme et de la famille.

Voilà ce qu'il faut en retenir.

Le statut de « chef de foyer »

Le 17 octobre, le gouvernement annonçait la parution de l'ordonnance souveraine n°7155. Un texte qui permettra, à partir du 1er janvier, aux femmes fonctionnaires, agents de l'État et de la Commune résidentes à Monaco d'opter pour la qualité de « chef de foyer » et de bénéficier de diverses allocations, ainsi que de la couverture maladie pour leurs ayants droit. Nathalie Amoratti-Blanc « s'est réjouie de cette mesure. C'est une avancée pour les femmes de la Fonction publique. Pour autant, nous constatons que ce dispositif crée, de fait, une inégalité nouvelle entre les femmes de la Fonction publique et les femmes travailleurs indépendants et salariées ». Elle les veut donc toutes sur le même piédestal. Pour la première catégorie, « nous demandons évidemment la mise en œuvre immédiate de la possibilité d'être chef de...