Afin de marquer le 30e anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’assemblée générale de l’ONU a tenu, mercredi 20 novembre, une réunion de haut niveau à laquelle de nombreux enfants ont pris part.

La voix des enfants de la Principauté a été portée par Mayleen, jeune Monégasque de 9 ans, qui a rappelé que les droits de l’enfant sont une priorité pour le gouvernement princier et sont au cœur des actions de coopération internationale.

Mayleen a souligné sa chance d’être citoyenne monégasque, d’avoir ainsi une identité et l’accès à une éducation de qualité, à la santé et à la sécurité. Elle a formulé le vœu que, comme elle, les enfants du monde entier aient le droit à l’insouciance et à être tout simplement des enfants.

La délégation de Monaco s’est jointe à la Déclaration de l’Union européenne à l’instar d’autres États membres tels que la Principauté d’Andorre et la République de Saint-Marin, réaffirmant son engagement envers la Convention.