Double victoire pour le Team EFG

C’est à Ollières (Var) que plus d’une centaine de chevaux se sont affrontés, fin mai, sur des tracés d’endurance équestre particulièrement sinueux. Parmi les épreuves, des courses qualificatives jeunes chevaux en vue des sélections pour la grande finale des championnats de France des chevaux de 6 ans, qui auront lieu à Uzès au mois d’octobre.

Masila impressionne, Dalkan se qualifie

Au départ de la course des 6 ans en SHF 40 km, Masila du Nautiac (jument pur-sang arabe) qui, depuis son arrivée ce printemps au sein du Team EFG Monaco, a parfaitement digéré l’entraînement dispatché par son cavalier et formateur Henry-David Guedj.

À l’arrivée, grosse impression faite par Masila qui s’impose en gagnant la première course de sa jeune carrière. Avec en prime la meilleure vitesse moyenne (14,8 km/h de moyenne générale sur les 42 km de course) et la meilleure récupération cardiaque lors du contrôle vétérinaire final (44 pulsations par minute).

Et dans l’autre course des 6 ans, la SHF 60 km, c’est un autre cheval très prometteur, Dalkan du Magny (hongre demi-sang arabe) monté par Brandon Guedj qui va lui aussi s’octroyer la 1re place en réalisant une course parfaite. Face à ses concurrents directs, Dalkan obtiendra lui aussi la meilleure vitesse moyenne (14,2 km/h) et la meilleure récupération cardiaque finale (48 pulsations par minute).

Grâce à cette victoire sur 60 km, Dalkan est d’ores et déjà qualifié pour participer à la grande finale des championnats de France d’Uzès sur 90 km/VI.

Pour Masila, sa victoire lui permet de passer à l’étape suivante : 60 km en juillet à Revest-du-Bion où la performance sera de mise si elle veut prétendre rejoindre Dalkan en finale des championnats de France.

La perf’ de Khalina

Le dimanche 2 juin, une autre belle performance est réussie à Costaros (Haute-Loire) par Khalina de Lafayette (jument pur-sang arabe de 8 ans) qui se classe 4e pour sa première Amateur 1 Grand Prix (90 km). Elle réalise une excellente vitesse moyenne de 18,2 km/h sur l’ensemble de sa course avec une dernière boucle effectuée à 19,4 km/h. Elle s’ouvre ainsi l’accès au circuit international et c’est tout naturellement que nous la retrouverons avec son cavalier Henry-David Guedj à Florac début septembre sur sa première CEI* (Course d’endurance internationale 1 étoile sur 90 km) associé à un autre couple Laura Gramaglia et Raya de Galonne.

À tout juste 15 ans, la jeune cavalière monégasque Laura Gramaglia ne cesse de progresser à l’entraînement et en course elle surprend son coach par sa détermination et sa soif de performance : deux podiums réalisés en début de saison 2019 (en mars : 2e sur 17 à Villelaure et en avril : 1re sur 32 à Uzès dans deux courses sur 80 km).

Team EFG Monaco est ravi des résultats obtenus par l’ensemble de ses cavaliers et compte bien maintenir ce niveau sur la deuxième partie de saison.