Au Monte-Carlo Country Club, environ 80 personnes, dont des personnalités monégasques et « zontiennes » de l’étranger, se sont rassemblées fin juin afin de célébrer deux anniversaires : les 25 ans d’actions du Zonta Club de Monaco, au service de femmes de tous âges et de tous horizons, et les 100 ans du Zonta international, une association créée en 1919 par un petit groupe de femmes avant-gardistes américaines.

Pendant la soirée, le Zonta Club Monaco a attribué et remis le Centennial Community Award à Céline Cottalorda pour son engagement en faveur des droits des femmes.

Une vingtaine de femmes composent le Zonta Club de Monaco, créé par Alessandrina Franzoi Aureglia en 1994, et présidé par Gisèle Treves pour 2018-2020. Elles se réunissent une fois par mois afin d’organiser des actions locales et internationales qui visent à susciter des prises de conscience et faire évoluer les esprits. Dans cette optique, le Zonta Club de Monaco collabore avec le Comité pour la protection et la promotion des droits des femmes, né en 2018 sous l’impulsion de du prince Albert II.

Au service du collectif plutôt que du particulier, le Zonta Club de Monaco participe néanmoins à des actions ciblées comme l’opération chirurgicale effectuée au Centre cardio-thoracique sur une jeune fille malienne, en solidarité avec l’association Étude et Recherche du Centre cardio-thoracique. L’opération menée le 24 juin dernier s’est bien passée et Khadijatou est en bonne voie de rétablissement.