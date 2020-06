Parcs de loisirs et musées: le retour en force

Ils renouent petit à petit avec une saison estivale lancée en retard pour cause de pandémie de Covid-19. Tandis que les restaurants ont rouvert et que les plages retrouvent progressivement les serviettes des baigneurs, le tour est désormais venu pour les établissements de loisirs et/ou culturels.

Claire Béhar, directrice générale du Comité régional de tourisme (CRT) Côte d’Azur France, met en perspective, à l’échelle des Alpes-Maritimes, une reprise qui s’opère en douceur: "Avec Marineland qui accueille ses visiteurs dès demain [lire ce vendredi, voir ci-dessus], ce sont environ 80% des activités culturelles et de loisirs qui ont déjà rouvert. C’est un bon signe. Et il faut continuer de donner de bons signaux de l’offre qui s’ouvre à nouveau au plus grand nombre. C’est toute la chaîne de valeurs du tourisme qui doit repartir sur la Côte d’Azur. C’est primordial. L’école a repris. Il faut maintenant que la vie reprenne plus globalement, tout en respectant les mesures sanitaires encore imposées."

Au garde-à-vous, les otaries de Steller! Ces mammifères appartenant à la famille des pinnipèdes savent accueillir le chaland comme il se doit. La gueule grande ouverte en guise de sourire et les pattes solidement ancrées sur leur rocher pour saluer. Idéal pour entamer la visite du parc Marineland, qui rouvre ses portes au public aujourd’hui après plusieurs mois de fermeture imposée - le parc a anticipé sa réouverture hier pour ses abonnés.

Cerises sur le gâteau: cinq naissances sont à dénombrer depuis le mois de décembre dernier. Trois oursons, Indiana, Yuma et Tala, nés fin 2019. Et deux delphineaux, Lùa et Ollie (photo ci-dessous), qui ont respectivement vu le jour les 8 et 29 mai. Même s’ils ne barbotent pas à plus d’un mètre de maman pour le moment, il sera possible de les observer lors d’une représentation ludique consacrée aux naissances au sein du parc.