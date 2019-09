DOSSIER. La police maritime étend son arsenal de dissuasion à Monaco

Opérationnelle sur terre comme en mer, tout en gardant un œil sur les airs, la Division de police maritime et aéroportuaire présente polyvalence et spécialisation dans ses missions comme dans le profil de ses effectifs. Police de proximité, elle tend aussi à plus de coopération internationale avec l’arrivée prochaine de son nouvel outil. Une vedette unique en Europe dont la force de dissuasion et d’intervention va booster l’image de la Principauté dans le bassin méditerranéen.

Une police mieux lotie, en phase avec son temps et optimisée dans ses ressources humaines, voilà justement le projet impulsé par le gouvernement princier sous le nom de code de "Plan Sûreté 2020" actuellement mis en œuvre par le directeur de la Sûreté publique, Richard Marangoni.

La Sûreté publique opère une révolution silencieuse que les Monégasques s’apprêtent à mesurer notamment avec la création de la brigade de la circulation ou l’émergence de celle de lutte contre la cybercriminalité.

"On a développé énormément notre analyse et nos capacités"

La Division de police maritime et aéroportuaire est, elle aussi, en pleine mue. Après une réorganisation structurelle, une transformation opérationnelle a conduit à la création d’une brigade deux-roues en 2018 et à l’acquisition d’un scooter des mers (un deuxième est en attente) dont les sorties ont permis d’atteindre les 106 contrôles maritimes en 2019, soit +70% par rapport à 2018.

Alors qu’une réflexion est en cours pour parer à la vétusté de son poste central, quai Antoine-Ier, les effectifs ont d’ores et déjà été renforcés de quatre éléments, portant le Département à 38 unités évoluant à pied, à vélo, en bateau, en scooter des mers, voire en hélicoptère pour les missions les plus périlleuses dans les 74 km2 d’eaux territoriales monégasques.

Souvent résumée à cette dernière mission de sauvetage, la police maritime est en réalité la première lame de contrôle pour quiconque transiterait en Principauté autrement que par les voies terrestres. Dès lors, un large spectre de missions la caractérise, rappelle Richard Marangoni.

"Nous avons développé toutes les missions traditionnelles de la Sûreté publique. Les missions de police maritime recouvrent la police de la navigation, la sécurité maritime des ports (contrôle des flux et mouvements des passagers), la sûreté portuaire (sécurité des débarquements), la surveillance des plages. Une mission essentielle aussi de lutte contre la pollution dans le cadre des accords Ramoge (Italie, France, Monaco). Des contrôles transfrontaliers, avec vérification de la destination et de l’origine des visiteurs à l’héliport comme sur les bateaux."

S’ajoute encore la gestion des alertes météo et des plans de prévention. "On a développé énormément notre analyse et nos capacités", affirme d’ailleurs le directeur de la Sûreté publique au sujet des coups de mer dévastateurs de l’automne 2018, du Larvotto à Fontvieille.