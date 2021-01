Disparition de notre confrère Jean-Marie de Peretti

Depuis quelques temps, il était pensionnaire de l’Ehpad des Platanes, touché de plein fouet par la pandémie depuis une dizaine de jours, où il a succombé à ce virus de la Covid-19. Son patronyme mentait sur son lieu de naissance, avec un grand-père corse qui avait migré dans les contrées nordistes où Jean-Marie était né le 9 mai 1941, à Guise dans l’Aisne.

"Un Corse du Nord de la France" dixit sa fille Delphyne, où il passa les 20 premières années de sa vie avant que la famille ne revienne du côté de Toulon. Mais chaque séquence estivale était l’occasion rêvée de rejoindre l’île de beauté et de respirer l’air pur de la montagne d’attache de sa famille, "son refuge" dans le village de Levie (Corse-du-Sud).

Chaque mois de janvier, il organisait même un banquet corse devant l’agence de Var-matin à Saint-Tropez afin de partager son amour gastronomique pour cette île. L’art de transmettre, il l’avait d’abord éprouvé en tant que professeur des écoles pendant une courte expérience.

Fouler le terrain avait dû lui sembler trop lointain devant un tableau noir: il avait alors goûté à l’adrénaline de l’information lors d’un passage à Europe 1, presque par hasard. Puis, il avait rejoint le quotidien Var-matin pour une vie à lire et à décrire. à la fin de sa carrière, il n’avait pu se résoudre à abandonner le journalisme: une présence à la table de Radio Saint-Tropez, une voix pour la station NRJ quand il menait des conversations avec les comédiens présents au festival de théâtre de Ramatuelle... Avant de replonger dans la marmite bouillonnante de Var-matin comme correspondant: son quotidien pour lequel il sillonnait avec assiduité les communes de Cavalaire, La Croix-Valmer, Gassin et le Rayol-Canadel, le plus souvent à moto.

Il était aussi extrêmement dévoué auprès du comité de liaison du pôle de santé (Gassin). Parallèlement, il portait les valeurs du journalisme en tant que correspondant régional de Reporters sans Frontières et il était un fidèle du club de la presse 83.

Son dernier combat

Mais c’est le destin tragique de sa fille Aurélie qui deviendra son ultime combat. Une bataille pour la mémoire d’Aurélie, tombée sous les balles des terroristes le 13 novembre 2015 lors du concert au Bataclan. Il ne refusait aucune intervention ni présence médiatique pour porter la voix des victimes de la barbarie et de parents inconsolables qui s’étaient soudés au sein d’une association.

Depuis, l’espoir rayonnait dans les jardins de la chapelle Sainte-Anne (St-Tropez) : un point culminant où un olivier majestueux tutoyait le ciel, tel un symbole de paix et d’harmonie en mémoire de sa fille. Mais sans que cela n’apaise jamais sa profonde mélancolie.

À son épouse Laurence, à sa fille Delphyne, à son frère, Var-matin adresse (et notamment toute l’agence de Saint-Tropez) toutes ses condoléances.