Pourquoi on vous conseille de vous rendre à la base de loisirs du Mourre Rouge à Cannes ce dimanche

C’est l’une de nos journées préférées de septembre. Parce que la plupart du temps il fait beau et que l’opération portes ouvertes de Cannes Jeunesse est comme un bisou sur un bobo après la rentrée des classes.

Cette journée a traditionnellement lieu à la base nautique du Mourre Rouge, à l’est de la ville. Elle s’adresse à tous les membres de la famille puisque Cannes jeunesse propose des stages et activités loisirs aux enfants comme aux grands.

En général, mille personnes passent découvrir les activités de l’association. Elles sont accueillies par les salariés et bénévoles encore tout dorés et gorgés de sel. Et s’éclatent avec le programme de découvertes.

Le matin, c’est bouées tractées!

Le matin, c’est bouée tractée, "Mais le matin seulement! a sera avec le Majestic club! Et il faudra venir tôt car elles ont un succès fou..." explique Nadège, à l’organisation.

Sinon, cette journée sera aussi l’occasion de découvrir le kayak, le paddle, la planche à voile, le dériveur, le catamaran, le wing.

Des activités qui sont dispensées en général au cours de l’année. Comptez vingt à trente minutes de découverte par personne.

Un atelier de fouilles archéologiques

Des jeux en bois seront mis à la disposition des plus jeunes et une petite exposition est prévue sur les créations des enfants inscrits en centres de loisirs cet été.

Deux nouveautés: un atelier fouilles archéologiques qui sera animé dans la journée. Et un jeu pour gagner un week-end au CIS, centre international de séjour basé au fort de l’île Sainte-Marguerite (les veinards qui vont gagner…

Pas de pré-inscription

Pas de pré-inscription pour ces activités, il faudra juste se présenter à la base nautique. Les activités débuteront de 10 heures à 12 heures.

Une pause déjeuner (une petite buvette sur place cette année si vous avez la flemme de préparer le pique-nique) est prévue de 12 heures à 13 heures. Puis les activités recommenceront de 13 heures à 17 heures.

En savoir plus. À la base de loisirs du Mourre Rouge, boulevard Gazagnaire. Renseignements au 04.93.18.88.88. ou sur cannes-jeunesse.fr.