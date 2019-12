C’est une tradition de Noël bien ancrée dans la cité du citron. L’association « Rythm’ of 50’s » organise - pour la 6e année consécutive - un « Christmas Roll » qui promet d’animer tout le centre-ville ce dimanche.

C’est dans la rue Pasteur (entre le Casino et le bord de mer), que la fête se tiendra toute la journée. Au programme : une dizaine de stands ambiance fifties (vintage, vêtements, accessoires, etc.), des animations et jeux pour enfants, des démonstrations de danse et des groupes musicaux : l’un en provenance de Marseille, « Flea Brain Trio » et l’autre de Bologne, « Miss Kika and The Spometies »... viendront interpréter les plus grands tubes de rock’n’roll et de rockabilly ! Avec la présence aussi des Pom-Pom girls de l’école « Fit’Dance » et de voitures américaines... Et pour couronner le tout, la journée est caritative ! Un chèque sera remis au Centre communal d’action social au profit du Noël des enfants.

Venez nombreux !