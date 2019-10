Pour le premier tournoi de triplettes organisé par la Fédération monégasque de boules, Diego Rizzi et son équipe, qui faisaient partie des favoris, ont remporté le tournoi international le week-end dernier. Avec 256 équipes, les professionnels mais également les amateurs se sont régalés et ont offert du spectacle au chapiteau de Fontvieille, transformé en terrain de boules pour l’occasion, mais également au Boulodrome de Monaco.

Une compétition avec les meilleurs joueurs du monde

Les cadors de la pétanque française étaient présents sur les deux jours de ce concours où la compétition s’est déroulée à l’intérieur et à l’extérieur du dhapiteau de Fontvieille. Serge Turuani, à l’issue de la compétition, a tenu à « remercier les 68 bénévoles qui ont donné de leur personne et de leur temps pour transformer ce magnifique lieu en terrain de boules. C’était un véritable défi car il a fallu 60 tonnes de gravier, 5 kilomètres de ficelle et 400 mètres de bois pour réaliser les 90 aires de jeu. La compétition a été exceptionnelle et nous avons signé pour les quatre prochaines années. Nous avons dû refuser une vingtaine d’équipes lors des inscriptions ».

Les Monégasques Christophe Mancini, Jacques Dubois et Thierry Pastore se sont inclinés en finale face à Rizzi et ses coéquipiers Bruno et Parola 13 à 3.

Le rendez-vous pour la saison prochaine est déjà pris.