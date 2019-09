Didier Aniès, le chef du Monaco Yacht Show Amaala : une Riviera rêvée au bord de la Mer Rouge

Changement d’horizon ! De Monte-Carlo à la Condamine, l’Horizon a fait le voyage pour se poser au premier étage de la grande tente centrale du Monaco Yacht Show. Le restaurant phare du Fairmont Monte-Carlo est en mode pop-up jusqu’à aujourd’hui pour accueillir visiteurs et participants du salon nautique. Depuis huit ans que les équipes du Fairmont assurent la restauration au Yacht-show, c’est la première fois qu’ils y installent complètement leur restaurant.

Le tout dans une atmosphère feutrée avec terrasse et cent couverts à l’heure du déjeuner. « Le plus grand défi est d’apporter la qualité dans l’assiette » souligne le chef Didier Aniès qui a installé sa brigade dans une cuisine éphémère sous les tentes du Yacht Show pour produire de quoi servir 400 couverts par jour. Pour la carte, qui change quotidiennement, il a adapté la formule qui avec deux choix de plats et une ronde d’entrée et de desserts.

Travail d’équipe

S’additionnent à ce restaurant pop-up, les nombreux contrats à honorer pour les équipes traiteur du Fairmont un peu partout dans les allées du Yacht Show. Cocktail dans un stand, dîner sur un yacht, des boîtes gourmandes à distribuer… et même un petit food-truck pour servir des glaces. Une densité d’activité aussi forte qu’au moment du Grand Prix.

« J’ai une équipe qui est prête à relever beaucoup de défis, qui a envie de bien faire » souligne le chef, très attaché à l’humain. Qui n’hésite pas, d’ailleurs, à suivre ses équipes sur le terrain. Allant saluer, par exemple, un important client sur son stand, qui a fait appel aux services du Fairmont pour sustenter du matin au soir sa centaine d’invités pendant quatre jours.

Une nouvelle dimension pour le chef Aniès, meilleur ouvrier de France, qui a pris les rênes des cuisines du Fairmont il y a un an. Observant les équipes et apprivoisant les spécificités des quatre restaurants de l’hôtel. « J’ai beaucoup travaillé le côté humain, pour comprendre chaque individu et savoir ce qu’il attend et ce qu’il peut donner », commente le chef, louant le travail d’équipe, citant ses mousquetaires à ses côtés : Jean-Jacques, Richard et Alessandro. « On ne fait rien seul » sourit-il, refusant de prendre toute la lumière. Un principe qu’il a pris au cours de sa carrière, « les cheveux blancs le montrent ». Il en a fait son leitmotiv : « pour bien réussir, il faut savoir travailler ensemble ».

C’est pour l’heure simplement une terre promise. Vierge, désertique. Des plages au sable doré, des récifs coralliens préservés. Les seuls résidents sont les faucons qui planent au-dessus d’une mer turquoise où vivent 250 sortes de poissons.

Sur ce littoral inhabité, au bord de la Mer Rouge, doit éclore le projet Amaala. Une ville d’un nouveau genre en Arabie Saoudite, à 6 heures d’avion de Paris.

Le projet avait été dévoilé l’an dernier au Monaco Yacht Show. Il se concrétise désormais cette année en présentant les images d’un singulier resort envisagé à la construction dans cet espace, resort pensé comme la Riviera méditerranéenne.

Les concepteurs ne s’en cachent pas. Le quartier contenant des galeries d’artistes sera « dans l’esprit de Saint-Paul de Vence », la marina « conçue comme celle de Portofino ». Les paysages, entre les falaises et les plages de sable clair font penser à la Sardaigne. Sur le papier Amaala sera la Riviera du Moyen Orient, dans un cadre de luxe ultime, pensée pour une clientèle fortunée internationale.

« La belle saison en Méditerranée est généralement juin, juillet et août. À Amaala, de septembre à avril le temps sera particulièrement attractif », commente Nick Naples, qui dirige le projet annoncé comme « une alternative à la saison méditerranéenne ». En ligne de mire une clientèle venue de Chine, de Russie, d’Europe de l’Ouest, d’Inde, du Brésil, du Japon, et des États-Unis. « Nous avons identifié dans ces marchés, les meilleurs clients qui voyagent. Et l’idée est de dire à une clientèle qui connaît le monde entier, venez, il vous reste un endroit dans le monde à découvrir. Une manière de connecter le Moyen-Orient au monde et faire venir le monde entier dans cette région ».

Au départ, la volonté de l’Arabie Saoudite, en allouant des terres à ce projet est de diversifier son économie construite sur le commerce pétrolier. L’opportunité touristique s’est ainsi présentée en imaginant cette ville composée de deux quartiers et d’une île à trois kilomètres de la côte.

La société projette d’y bâtir 835 villas et résidence de luxe, 2 525 chambres d’hôtels, de nombreux espaces de loisirs. Puis des établissements dédiés à la santé et au bien être, du régime détox à l’intervention de chirurgie esthétique. Un pôle artistique et culturel et des équipements pour le sport, la plage, le yachting. Le tout pour divertir des résidents qui pourront acheter leur maison à Amaala. Ou loger dans un des nombreux hôtels de luxe. « Toutes les compagnies d’hôtels prestigieuses seront présentes » continue Nick Naples.

À Monaco, les concepteurs du projet ont pris attache avec la Fondation Prince Albert II, l’Institut océanographique et le Centre scientifique de Monaco. Les trois organismes doivent servir de caution pour développer un musée consacré à la vie marine à Amaala. Mais aussi conseiller les concepteurs qui ont imaginé une ville à zéro émission. « C’est notre volonté de faire appel à beaucoup de technologies durables dans la construction ou l’usage. C’est ce qui nous relie à la fondation du souverain qui nous conseillera » affirme Nick Naples.

Un accord entre les différentes entités a d’ailleurs été signé hier. Nouvelle étape pour cette aventure dont la commercialisation est prévue pour le printemps 2020. La ville, elle, devrait être entièrement achevée pour 2028.