Dick Rivers : la miss Baie

Son premier disque était sorti le jour de son 16e anniversaire, il est mort celui de ses 74 ans. Entre ces deux dates, le Niçois Hervé Forneri, alias Dick Rivers, aura écrit quelques-unes des plus belles pages du rock à la française, dont il fut, avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, l’un des pionniers et le plus ardent propagateur…

Fils d'un boucher de l'avenue de la République, Hervé Forneri naît le 24 avril 1945 à Nice. Très jeune, il découvre le blues, puis le rock 'n' roll grâce à la proximité de la garnison américaine installée de 1945 à 1966 dans la rade de Villefranche : « Les matelots amenaient tout de chez eux : leur bouffe, leur musique, leur civilisation, se souvenait-il l’an dernier, alors que nous l’interrogions sur ses 55 ans de carrière. Pendant leurs permissions, certains jouaient au Vieux Colombier à Juan-les-Pins dans un groupe qui s’appelait Rocky Roberts & the Airdales. Ils avaient beaucoup d’avance, musicalement. Il fallait un certain culot pour les imiter, mais le public n’attendait que ça. Je suis passé directement du vélo à la Cadillac ! ».

«Les Chats sauvages»

Avec quelques potes musiciens, les frères Roboly, Gérard Jacquemus et William Taïeb (tous affublés de pseudos américains), le jeune blouson noir fonde Les Chats Sauvages… Qu’il quitte moins de deux ans plus tard pour entamer une carrière solo sous son nom de scène : Dick Rivers, emprunté au personnage interprété par Elvis Presley dans Loving You. Sa dévotion pour Elvis ne faiblira jamais et toute sa carrière, Dick ne chantera que du rock et des ballades. En adaptant d’abord en français les succès des pionniers comme Presley, Gene Vincent, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Little Richard ou Roy Orbison : « La chance qu’on avait, racontait-il, c’est que ceux qui achetaient nos disques ne connaissaient pas les originaux. Et ça a duré jusqu’aux années 1970 ! Quand John Denver a joué la première fois à l’Olympia, tout le monde a cru qu’il reprenait « Faire un pont » en anglais ». Puis en interprétant les chansons originales que lui écrivirent une multitude d’auteurs et de compositeurs : « Je cherche toujours la chanson parfaite, c’est mon Graal. Je n’ai jamais écrit une chanson de ma vie, je ne suis qu’un vulgaire interprète, un éternel débutant », avouait-il avec modestie. Alain Bashung et Francis Cabrel, entre autres, lui offrirent de précieuses collaborations dans les années 70 -80 et, depuis les années 1990, Dick n’a cessé d’enregistrer avec la fine fleur de la nouvelle chanson française comme Patrick Coutin, Mathieu Boogaerts, Mickey 3 D, Joseph D’Anvers ou plus récemment Julien Doré. Des disques aux titres en forme de jeux de mots faciles (Very Dick, AuthenDick…), mais toujours de grande qualité. Avec le temps, sa voix, toujours teintée d’un léger chuintement et d’une pointe d’accent méditerranéen, s’était encore bonifiée, au point d’être régulièrement comparée à celle d’Elvis, Johnny Cash ou Roy Orbison.

Entre deux enregistrements et une tournée, devenu une encyclopédie vivante du rock, Dick faisait profiter de sa science les auditeurs de RMC. Il s’était aussi essayé au cinéma avec son compère niçois Jean-Pierre Mocky et au théâtre. C’est ainsi qu’on le vit interpréter du Jean Genet (Les Paravents) en 2004 sur la scène du Palais de Chaillot. L’année suivante, il était au Festival de Cannes, invité par George Lucas en personne pour l’avant-première mondiale de Star Wars La Revanche des Sith ! On apprit alors de sa bouche que sa fille adoptive sortait avec le réalisateur américain…

En manque de reconnaissance

Malgré cette fabuleuse carrière et les nombreux succès qui l’ont jalonnée, Dick souffrait d’un manque de reconnaissance de la part du show-business et des médias français, plus prompts à railler son look de rocker vintage (parodié par Antoine de Caunes avec Didier l’Embrouille) qu’à reconnaître la qualité de son travail : « Ce n’est pas tellement un problème de reconnaissance du chanteur, nous disait-il en 2011. Au bout de cinquante ans de carrière, je n’en suis plus là. C’est plutôt le manque de reconnaissance à l’homme qui me chagrine. Que Ruquier fasse comme si je n’existais pas, que Drucker ne m’ait jamais invité, je trouve ça limite irrespectueux. Même chose pour les Enfoirés, alors que c’est moi qui, le premier, ai imposé Coluche en première partie de mes spectacles ». Un ostracisme qu’il attribuait à ses origines provinciales (contrairement aux « Parisiens » Johnny et Eddy), mais qui le poursuivait jusque dans sa ville natale, où il se plaignait de n’être jamais programmé : « La dernière fois que j’ai chanté à Nice, c’était en 1996. Un super-souvenir, mais depuis on ne m’y a plus jamais réinvité. Quand je vais manger ma socca chez Pipo ou acheter mes pâtes chez Quirino, rue Bavastro, je déclenche une mini-émeute. Mais quand il s’agit d’organiser des concerts, il n’y a plus personne. Ça a été comme ça depuis mes débuts. Je suis l’illustration vivante du proverbe Nul n’est prophète en son pays ».

Retour à Nice

De fait, il n’avait plus joué à Nice depuis 20 ans, lorsque l’an dernier enfin, il s’y produisit deux fois coup sur coup. Pour la tournée Age Tendre, dont il avait accepté d’être une des têtes d’affiche, puis pour un concert avec son propre groupe au théâtre Lino-Ventura, le 15 décembre dernier. Bien que physiquement diminué par la maladie, le concert avait été, comme promis, « rock’n’roll à donf’ ».

Dick y avait joué, devant un public enthousiaste, ses rocks en VF et ses tubes, dont l’incontournable « Nice baie des Anges », accompagné d’un groupe de jeunes rockers canadiens particulièrement efficaces. En quittant la scène après plusieurs rappels, Dick avait la banane. Même s’il n’entretenait plus qu’un rapport lointain avec sa ville natale, lui préférant Toulouse ou le Texas, il était sensible aux hommages qui pouvaient lui être rendus.

On l’avait, un jour, ému aux larmes en lui apprenant que le lycée Sasserno avait donné son nom à une classe de sixième : « Quand je me regarde dans la glace, je n’ai pas honte, nous disait-il. Humainement, je ne me trouve pas trop mal. Musicalement, j’assume tout ce que j’ai fait. Je n’ai jamais enregistré de la soupe pour être à la mode et je trouve que j’ai continué à évoluer assez honorablement. J’en ai marre d’être sous-évalué, mais je sens un respect à défaut de véritable reconnaissance »…

La véritable reconnaissance viendra sans doute après sa mort, annoncée hier matin sur son compte Twitter par son fidèle manager Denis Sabouret : « J’ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers @riversdick est décédé cette nuit des suites d’un cancer. Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu’à toute sa famille ».