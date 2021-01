Dévastée par la tempête Alex, la piscine naturelle de Roquebillière reconstruite pour l’été 2022

Bonne nouvelle pour les Roquebilliérois et les touristes : le bassin de baignade écologique détruit pendant la tempête Alex sera reconstruit. De la piscine naturelle, du bassin de roseaux filtrants, de la plage aménagée et du plongeoir en bois, il ne reste rien. Qu’un tas de cailloux, des gravats, une échelle de bain à moitié ensevelie sous la boue. Seul le bâtiment abritant l’accueil et les vestiaires, plus en retrait de la rivière a résisté à la crue dévastatrice.

Venu visiter les lieux, le conseiller départemental Éric Ciotti annonce "l’accord des services de l’État pour le chantier de la reconstruction du bassin. Le budget sera supérieur à 2 millions d’euros, une partie sera prise en charge par l’assurance, l’autre par le syndicat mixte, propriétaire du lieu.

La première étape du chantier sera l’endiguement, la deuxième, le renforcement du vallon du Cervagné, et la troisième, le bassin de baignade, en changeant les systèmes hydrauliques pour filtrer plus d’eau. Et le bassin sera modifié pour avoir plus de capacité d’accueil."

Le maire, Gérard Manfredi, s’en réjouit: "Le bassin accueillait 360 personnes par jour, mais la demande était à plus du double ! Je souhaite également que la piste de balade et de jogging soit refaite au plus vite."

Endiguement de la Vésubie

Le Syndicat mixte pour les inondations, l’aménagement et la gestion de l’eau (Smiage) prépare les emprises pour mettre le bassin à l’abri d’une nouvelle crue de la Vésubie. Il faut repenser l’aménagement des berges pour protéger ce qui reste et éviter de créer des points durs.

Et constituer une digue avec enrochement pour stabiliser l’ouvrage et remodeler la berge avec une piste de footing avant la fin de l’année.