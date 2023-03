Deux salariées du Centre Cardio-thoracique de Monaco rempilent pour le Rallye des Gazelles en buggy électrique

Le Rallye des Gazelles débute ce vendredi et les deux salariées du Centre cardio-thoracique de Monaco, Daniela Varese et Émilie Piermattei, sont prêtes pour le grand départ. "Comparé à l’année dernière où on était stressées car c’était l’inconnu, cette année on est excitées et contentes car on sait où on met les pieds. On a hâte de partir", s’enthousiasme Daniela.

Un choix de véhicule gagnant

Cette année, le binôme a fait le choix de partir en buggy électrique contrairement à la première fois où elles avaient choisi la voiture. Daniela semble confortée dans son choix après avoir fait les essais ce week-end.

"C’est plus ludique et rigolo, ça change de la voiture. C’est hyper facile à conduire, il y a beaucoup plus de visibilité." Pour la préparation, les deux coéquipières ont fait comme en 2022, sans les deux stages de navigation et de conduite extrême. "On a juste fait un stage de prise en main du véhicule comme on n’avait jamais conduit un buggy, en plus électrique."

Il ne leur restait plus qu’à préparer les valises et la tente avant les vérifications qui se déroulent ce vendredi au Palais Nikaïa et leur grand départ ce samedi de Monaco. "Les électriques partent du Palais princier pour rejoindre les autres gazelles au port de Nice, car le Prince soutient les électriques dans ce rallye."

"On a réussi à récolter tout l’argent"

Le Centre cardio-thoracique de Monaco a financé près de la moitié de la somme dont elles avaient besoin. Il y a également, l’agence d’intérim de Fontvieille MI, le restaurant l’Endroit, la maroquinerie Caprice à Menton, Monaco Limo, Monaco Collectif Humanitaire et l’agence de communication Le Toucan qui les ont aidées à récolter les fonds nécessaires. "On a aussi fait des lotos, des soirées, des tombolas. Mais le principal ce sont nos sponsors. Je voudrais vraiment les remercier."

Un objectif simple

Ce qui a plu aux deux gazelles avant tout, c’est le côté humanitaire de ce rallye. Et bien sûr, le goût de l’aventure. "On va retrouver d’autres gazelles qui l’ont fait l’année dernière. Et on se fait vite des copines, c’est comme une famille."

Cette année l’objectif est le même que l’année précédente. "Tout ce qu’on espère, c’est faire un bon rallye, arriver à la fin entière avec le buggy intact. Ce serait déjà énorme", conclut Daniela Varese.