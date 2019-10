En ouverture de la Fashion Week de Milan, deux marques monégasques ont participé et défilé. La nouvelle collection de la marque monégasque Inessa Creations 4.0 a ainsi retrouvé les podiums après la Fashion Week de Monte-Carlo, affirmant la direction créative de la jeune et prometteuse styliste Ines Bensalah. L’autre maison monégasque à l’honneur était Beach & Cashmere Monaco, conçue par Federica Nardoni Spinetta, également présidente de la Chambre de mode monégasque, avec la collection « Save The Ocean - Save The Reef ». « Durabilité et éthique sont, et doivent être, synonymes de mode et impliquent tous les aspects de la chaîne de production. Eco, c’est un style de vie, c’est une question d’attitude, c’est une robe qui se porte avec la conscience de contribuer à un monde vraiment meilleur », concède la fondatrice et directrice de la marque qui prône le sans plastique, le respect et l’attachement aux océans.

Pour accompagner les moments forts de ce défilé, le Bureau de représentation de la Principauté en Italie, dont la mission est de promouvoir la « Destination Monaco », a réuni de nombreux professionnels du secteur de la mode lors d’un cocktail. « C’est une manière de renforcer les liens entre Milan et Monaco, une destination qui se réinvente sans cesse, une destination pour le luxe et l’art de vivre, à la créativité de plus en plus chic, sans oublier sa vocation verte et ses valeurs universelles de respect de l’environnement », a indiqué la responsable du bureau italien, Gloria Svezia.