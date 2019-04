Deux kermesses pour clôturer les vacances de printemps

Environ 180 enfants ont fréquenté l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à l’école des Cigales durant les vacances scolaires de printemps, qui se sont achevés vendredi. Mercredi, les grands des classes élémentaires ont reçu leurs parents et famille à la kermesse organisée par l’ALSH, et le lendemain, jeudi, c’était au tour des plus jeunes des classes maternelles.

La 6e « Kermesse de Pâques » se déroulait dans une belle ambiance familiale et amicale dans la cour de l’école. Une quinzaine de stands de jeux réalisés par les élèves eux-mêmes, étaient encadrés et animés par les plus grands des classes élémentaires.

Les points gagnés permettaient d’échanger contre des lots. À noter la présence de Jacques Canestrier, élu délégué à la réussite éducative, et de Jean-Christophe Bademyan, responsable du Pôle Vie de la Cité de la Ville.

« Durant deux semaines, les élèves ont conçu et réalisé ces jeux pour la kermesse. Ils sont enchantés de les présenter aux parents et de les faire participer », explique Ludovic Hedbaut, directeur de l’ALSH. « Des sorties touristiques et sportives étaient également organisées durant ces vacances ».

Pour les prochaines vacances d’été, deux mini-séjours sont prévus : pour les 6-11 ans, ce sera aux Iles de Lérins durant la première semaine des vacances, et pour les 9-11 ans, mini-séjour Sport à Saint Auban, du 22 au 26 juillet.

La réunion d’information aura lieu le 6 mai et les inscriptions débuteront le 13 mai au Guichet Unique du Centre.