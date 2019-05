Deux générations appelées à se retrouver

Organiser une rencontre intergénérationnelle, c’était l’idée d’Alexia et de Mathieu proposée l’année dernière, à la mairie, lors du Projet Communal Junior. Mis en attente, ce projet est devenu réalité. Maintenant au lycée, ils sont fiers de voir que c’est une réussite. « Il y a plein de personnes âgées qui n’ont pas de petits enfants donc c’est toujours bien que les deux générations se confrontent », explique Alexia. Le programme de la journée a été mûrement réfléchi.

Les adhérents du club le Temps de Vivre, ainsi que ceux du service seniors et de l’action sociale ont rencontré les élèves de 6e du collège François d’Assise-Nicolas Barré (FANB).

« Des expériences qui se perdent »

Ce sont au total 25 élèves et une trentaine de seniors qui se sont rencontrés autour de différents ateliers. Que ce soit dans la confection d’origamis, l’échange de recettes ou la danse, le partage s’est fait naturellement. « Voir des personnes qui ont de l’expérience partager avec les jeunes et inversement, c’est très intéressant. Ce sont des expériences qui se perdent dans le temps. Les jeunes sont dynamiques et ont envie de partager. On va essayer de faire de cette rencontre un rendez-vous annuel et même qu’il se répète plusieurs fois dans l’année », confie Claude Bollati, adjoint au maire délégué au club le Temps de Vivre.

Initier aux nouvelles technologies

L’un des objectifs de cette journée a été de familiariser les plus âgés avec les nouvelles technologies. Les plus jeunes sont aujourd’hui plus familiers avec ces nouveaux outils. « On a souvent des seniors qui nous disent que c’est compliqué, qu’ils ne savent pas utiliser les ordinateurs et les tablettes. Les enfants ont déjà eu l’occasion de voir ces difficultés avec leurs grands-parents et ils se sont proposés pour les initier », explique Marie-Christine Zorro, adjointe au Service des seniors. Une journée sous le signe du partage, qui en a ravi plus d’un.