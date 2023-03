Deux espaces verts de Cap-d'Ail se présenteront "hors concours" au Festival des jardins de la Côte d'Azur

Le programmes des expositions

Au Château des Terrasses: "Échappées belles et nouvelles lignes"

Du samedi 25 mars au 1er mai.

Le Château des Terrasses domine un immense parc planté d’une grande variété de végétaux. Il surplombe de belles demeures, des jardins abondants et, au-delà, le rivage magnifiquement découpé. Bordées de balustres et de parterres végétalisés, de grandes terrasses s’y succèdent. Sur les pas des hôtes d’autrefois, le promeneur est invité à s’y perdre et à admirer la Méditerranée.

Au fil de sa déambulation, il s’attarde alors sur la terrasse inférieure du parc, méconnue, et désormais agrémentée d’un promenoir arboré destiné à perdurer. Une succession d’arches en fleurs rythme la perspective. Composé d’essences variées, chaque espace s’ouvre, d’un côté, sur des vues du Château en contre-plongée. Un jardin pensé par Marc Traphagen, adjoint au maire délégué aux espaces verts, et ses équipes, en collaboration avec l’artiste Caroline Denis.

De l’autre côté, des ouvertures ont été percées dans la végétation grimpante et luxuriante: elles captent le regard du promeneur pour l’amener à observer des éléments du paysage méconnus, parfois oubliés, ou disparus. Elles lui donnent à voir l’horizon autrement, telle une nouvelle ligne. De surprenantes perspectives qui, en somme, séduisent le regard du promeneur et l’invitent à la contemplation.

Pour lui donner encore plus de sens, la Ville a aussi souhaité inclure sa jeunesse dans ce projet de promenoir végétal, au départ éphémère, mais pensé pour être durable et pérenne. Les classes de grande section de l'école maternelle Samuel Paty et de CP de l’élémentaire André Malraux viendront compléter, avec l’aide de leurs professeurs, l’ouvrage de mise en perspective des services municipaux.

À la Villa les Camélias: "Luxuriance végétale!" par Haydée Otero

Du samedi 25 mars au 1er mai.

La Villa les Camélias est un musée niché dans un écrin de verdure qui surplombe la Méditerranée. En 2021, elle avait accueilli avec enthousiasme la création municipale.

Elle a souhaité s’investir à nouveau cette année en réalisant son propre jardin "éphémère".

L’artiste et illustratrice Haydée Otero, qui expose ses œuvres à l’intérieur du musée, a accepté l’invitation de la Villa les Camélias à faire rêver les visiteurs et proposer une véritable immersion en trois dimensions dans son univers artistique.

Pour sa deuxième participation au festival, les Camélias présentent dans les jardins une version de "surprenantes perspectives" avec un programme d’enrichissement de végétaux pérenne. Ainsi, le public qui parcourt les allées pénètre dans une œuvre ; chaque halte est une découverte, une création imaginée par l’artiste autour d’essences bien réelles.

En parallèle, un jeu de perspectives compose une œuvre formée par l’ensemble des différentes haltes qui sont autant de plans successifs.

Savoir+

Tous les jours sauf le lundi.

Du samedi 25 au 31 mars: samedi et dimanche de 10h à 16h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Dès le 1er avril: samedi et dimanche de 11h à 18h et du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.