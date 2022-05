Deux employés du Casino de Monte-Carlo récompensés au concours des meilleurs croupiers d'Europe

Ils finissent respectivement 4e et 6e meilleurs croupiers d’Europe.

Noémie Serra et Christopher Subtil Conceicao, employés de Jeux au Casino de Monte-Carlo, se sont distingués lors du European Dealer Championship 2022. Une fierté pour le Casino de Monte-Carlo, écrin de ce championnat qui s’est déroulé du 16 au 18 mai, et qui a accueilli, sur ces 3 jours (dont 2 jours d’épreuve), la plus forte participation à l’occasion de cette 14e édition. Les trophées ont été décernés mercredi soir après deux jours de compétitions acharnées. Les deux jeunes gens ont fait des exploits puisque l’un et l’autre sont les plus jeunes compétiteurs et sur le podium.

Il faut avouer qu’ils étaient particulièrement bien entourés, tout comme les quarante professionnels venus de vingt-deux pays européens. En effet, mercredi soir, le prince Albert II était présent, en plus de Jean-Luc Biamonti, président délégué de la SBM et de Pascal Camia, directeur des Opérations casinos, hôtels et restaurants de Monte-Carlo Société des Bains de Mer et vice-chairman de l’European Casino Association organisatrice de l’événement.

Noémie Serra a remporté de surcroît le "Best Cutting Chips" et Christopher Subtil Conceicao le "Best Card Handler". Deux distinctions qui honorent leur savoir-faire dans deux des cinq épreuves techniques.