Deux chefs niçois vous livrent la recette de leur tchoutchouka

Elle est tellement délicieuse que tous les pays du Maghreb revendiquent sa paternité. Capable de réunir juifs et arabes autour d’une même table, elle a bien voyagé, jusqu’à devenir un incontournable de la cuisine levantine. À chaque étape, à chaque transcription d’un alphabet à l’autre, son nom bouge un peu, comme sa recette.

Appelez-la chakchouka, tchektchouka, tchoukchouka, tchouchkaka. Ou encore tchoutchouka, l’orthographe que l’on retrouve sur la carte de Yafo, le restaurant de Philippe Charbit et Thierry Sananès, ouvert en octobre dernier dans le centre de Nice.

Madeleine

"Poivron, feta, tomate, œufs", annonce le menu. Avec ou sans merguez. Une vraie madeleine pour Philippe, le cuisinier du duo.

"C’est un peu le plat qui résume tous nos plats de fête, qu’on mange les soirs de shabbat ou pour Yom Kippour. Pour moi, ça fait tout de suite penser aux odeurs de l’enfance. Je revois ma mère ou ma grand-mère en cuisine en train de préparer tout ça, moi en train de tourner autour et les saveurs qui enveloppaient la maison", nous explique ce grand bavard avec entrain.

"Comme souvent quand c’est bon, c’est très simple. Pour bien faire, il faut du temps, laisser le temps aux tomates de réduire. Ici, on se rappelle des techniques des anciens, mais on les désapprend aussi. Maintenant, j’aime faire des cuissons longues au four, au lieu de laisser la tchoutchouka sur le feu. C’est beaucoup moins agressif et cela donne un compoté inimitable", assure Philippe Charbit.

Côté épices? Du cumin, du piment doux et du piment fort, amenés à cohabiter avec beaucoup d’ail et de l’huile d’olive. À la sortie du four, une poignée de coriandre fraîche viendra apporter une autre touche de couleur sur le dessus. Voilà pour la version la plus classique de la tchoutchouka, agrémentée de quelques morceaux de feta "pour apporter une acidité intéressante".

Mise au vert

Sur sa carte du soir, Yafo propose une seconde version moins habituelle. Verte, comme les murs de l’établissement.

"On enlève les tomates et on met des épinards fondus, vraiment à la limite de la surcuisson. Puis on ajoute de la mloukhia. C’est une herbe très parfumée, qu’on retrouve dans la cuisine juive tunisienne. Les deux saveurs sont assez folles quand elles se mélangent", promet Philippe.

Les épices et les œufs de la version rouge sont toujours de la partie, rejoints en fin de cuisson par une cuillère de sauce à base de yaourt, de tahini (crème de sésame) et de coriandre. Avec, évidemment, du pain pita pour saucer goulûment.