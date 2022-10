Deux campements de fortune démolis ce mercredi matin à Saint-Laurent-du-Var

Un premier terrain, situé à deux pas de la caserne de pompiers et du parc des sports des Iscles. Puis un second, quelques centaines de mètres plus loin, le long de la route 6202 bis.

Ce mercredi matin, deux campements de fortune ont été démolis à Saint-Laurent-du-Var. Occupés depuis plusieurs années par une dizaine de personnes, ces terrains privés s'étaient transformés en mini bidonvilles. Des carcasses de voitures, de la ferraille, des matelas, du bois...

Une pelle mécanique a procédé à la démolition de ce qui ressemblait aux habitations, peu après 8h30, et les zones vont être débarrassées de tout ce qui y avait été entassé.

Les occupants, des Roms originaires de Roumanie selon la sous-préfecture, auraient quitté les lieux en début de semaine après la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion.

Les terrains devront désormais être dépollués.