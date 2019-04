Deux Azuréens, Laura Parrado et Gilles San Juan, vont jouer ce samedi soir leur place à "The Voice"

Après avoir subjugué le public avec sa prestation en hommage aux victimes du Bataclan (1) lors des auditions à l’aveugle, Laura Parrado remonte sur le plateau de The Voice.

Comment vous sentez-vous à l’approche du prime?

Je suis assez stressée. Je n’ai pas envie de décevoir mon coach. Je pense que je prends un risque par rapport à ce que je vais interpréter. Il s’agit de quelque chose de complètement différent.



Vous ne pouvez pas nous révéler le titre, mais pourquoi souhaitiez-vous changer d’univers?

Je voulais montrer une autre facette de ma personnalité. Je sors de ma zone de confort. C’est aussi un petit challenge personnel parce que je ne suis pas du tout habituée à évoluer dans ce genre-ci.



Comment se passe le coaching avec Julien Clerc?

Il donne de précieux conseils. Beaucoup de choses que j’ai envie d’appliquer pour ne pas le décevoir. Et cela m’aide énormément. Quand quelqu’un d’aussi professionnel que lui avec une aussi grande carrière vous fait remarquer des petites choses, si infimes soient-elles, vous l’écoutez.



Se confronter aux membres de son équipe: un exercice difficile?

Effectivement, dans cette saison c’est la première fois que les KO apparaissent. C’est assez déstabilisant puisque dans notre équipe il n’y a pas du tout de compétition, nous sommes soudés. On a plus l’impression de partager une aventure humaine qu’un concours.



Au final j’appréhende les choses en pensant à m’éclater. Ce sera peut-être la dernière fois que je monte sur cette scène.



À quoi pensez-vous juste avant d’y monter ? Je pense à tout ce que je dois mettre en application, à ce que l’on a travaillé durant le coaching. Et je suis très excitée.



Comment vivez-vous votre nouvelle notoriété?

J’essaie de prendre énormément de recul par rapport à tout ça. C’est surprenant, évidemment, on n’a pas l’habitude. En tout cas, je suis très touchée par ce que les gens m’écrivent.



Étrange de se voir à la télé?

C’est plutôt bizarre de se voir, oui! En fait, quand je me suis vue, j’ai revécu le moment, c’était très fort, magique. J’étais heureuse de partager ça avec ma famille et mes amis.



Votre quotidien a-t-il changé pour s’adapter à l’émission?

Étant en première année de médecine, je n’ai pas de temps pour autre chose. Quand je ne chante pas je travaille et quand je ne travaille pas, je chante! Ce n’est pas forcément évident de mener de front les deux. Mais en même temps, cela crée un équilibre: quand je n’ai pas trop le moral au niveau de mes études, The Voice est là.



Vous êtes superstitieuse?

Oh, je ne dirai pas cela. Mais effectivement j’ai des petites choses avec moi, déjà sur les auditions à l’aveugle. Comme des bracelets, des bijoux. Et j’ai aussi mon doudou!

1. Elle a interprété Les Enfant du paradis de Damien Saez.

