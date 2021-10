Détruit par la tempête Alex, le restaurant Bianchéri a rouvert ses portes à Breil-sur-Roya

C’est une de ces belles histoires comme on aimerait en connaître plus souvent. À l’occasion de l’inauguration du nouveau Bianchéri, restaurant emblématique de la place du même nom, les intervenants, société de décontamination après sinistre et cabinet d’expert d’assurés (NDLR: la société BELFOR et le cabinet CD Expertise), ont mis la main à la poche et décidé d’offrir aux propriétaires Clara et Guillaume une belle surprise sous la forme d’une grande fête offerte aux Breillois, samedi soir.

C’est ému que Clara et Guillaume se prêtent au jeu de l’interview. L’année a été plus que difficile, comme pour beaucoup de Breillois et les blessures psychologiques ne sont pas encore complètement guéries. "Outre les dégâts et les premières démarches, c’est la responsabilité du personnel et notre moyen de subsistance même qui a été remis en question. Cette réouverture est bénéfique pour notre moral, certes, même si l’avenir reste incertain. Nous avons l’habitude de travailler avec du passage, donc le manque d’hébergements, les travaux sur les voies d’accès ne sont pas encourageants pour le tourisme, même si les choses ont été rapides et que nous savons que la commune met tout en œuvre pour remédier à ça. Le travail de notre expert d’assuré a été essentiel et nous les remercions grandement."

Le restaurant sera ouvert samedi soir et fournira boissons et repas pendant la soirée.