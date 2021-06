Désormais équipés d'une puce électronique: tout savoir sur les nouveaux documents d'identité à Monaco

Dans quels cas l’utiliser?

Outre leur vocation d’identification traditionnelle (NDLR: la carte de séjour pour les résidents de Monaco sera désormais reconnue officiellement pour se déplacer à l’étranger), ces nouveaux documents d’identité permettent d’ores et déjà de signer ou cosigner un document électroniquement depuis l’ordinateur ou le smartphone avec la même force légale qu’une signature manuscrite. Mais aussi d’établir une déclaration sur l’honneur et de demander un acte d’état civil.

Grâce à des partenariats avec Monaco Telecom et la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG), l’identité numérique permettra également aux usagers de se connecter à leurs espaces personnels MyMT et MyNexio.

Quels sont les autres services à venir?

D’ici le mois de septembre, les services disponibles seront étoffés et un guichet unique (NDLR: développé par l’entreprise IN Groupe, l’entité commerciale de l’imprimerie nationale française, qui propose des solutions d’identité et des services numériques sécurisés) regroupant l’ensemble des démarches administratives du service public sera mis en ligne.

"Monaco lance son identité numérique et entre ainsi dans le top 5 des pays les plus avancés en la matière, à l’instar de Singapour et de l’Estonie notamment. Notre ambition est d’équiper l’ensemble des Monégasques et résidents, et a minima les deux tiers d’ici fin 2022", a annoncé Pierre Dartout.

Quel est le niveau de protection des données?

En plus de fluidifier les démarches administratives, ce nouveau dispositif assure aux résidents "un très haut degré de sécurité", qui "protège notamment contre l’usurpation d’identité en ligne", affirme le gouvernement.

Vérifiée, distribuée et gérée uniquement par les services de l’État et de la mairie, l’identité numérique monégasque est "un gage de maîtrise de ses données pour l’usager".

En effet, celles-ci "sont stockées en Principauté et sont donc protégées par les lois monégasques", a rappelé Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la Transition Numérique.