Des visites à la découverte des ruelles de la vieille ville

C’est une foule compacte qui se presse sur le parvis de la basilique St-Michel Archange. Ils étaient presque une centaine mardi dernier à vouloir visiter la vieille ville de Menton. Deux guides du service patrimoine se partagent les visiteurs.
Cité fortifiée
Et la marche s’annonce ardue, tant les ruelles semblent raides. Heureusement, les arrêts sont fréquents ! Élisabeth Lafite…
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