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      Des visites à la découverte des ruelles de la vieille ville

      PAR Élisabeth clouard Mis à jour le 23/02/2019 à 05:11 Publié le 23/02/2019 à 05:10
      Mis à jour le 23/02/2019 à 05:11 Publié le 23/02/2019 à 05:10
      Elisabeth Lafite raconte l’histoire du tremblement de terre de 1887, qui a détruit une partie de la vieille ville. En haut à gauche, une statue de la Vierge offerte par les Mentonnais, pour les avoir sauvés.

      Elisabeth Lafite raconte l’histoire du tremblement de terre de 1887, qui a détruit une partie de la vieille ville. En haut à gauche, une statue de la Vierge offerte par les Mentonnais, pour les avoir sauvés. Sébastien Botella

      Des visites à la découverte des ruelles de la vieille ville

      Par Élisabeth clouard Le 23/02 à 05h10 MàJ 23/02 à 05h11

      Pendant la Fête du citron, le service du patrimoine organise des visites guidées de la vieille ville. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur l’histoire de Menton, du Moyen-Âge à nos jours

      C’est une foule compacte qui se presse sur le parvis de la basilique St-Michel Archange. Ils étaient presque une centaine mardi dernier à vouloir visiter la vieille ville de Menton. Deux guides du service patrimoine se partagent les visiteurs.

      Cité fortifiée

      Et la marche s’annonce ardue, tant les ruelles semblent raides. Heureusement, les arrêts sont fréquents ! Élisabeth Lafite…

      La suite du direct