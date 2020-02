Des oranges douces ou sanguines et même le fruit d’or... Durant la Fête du citron, les membres de l’association des Compagnons de Jeanne d’Arc organisent une vente d’agrumes devant la chapelle du Careï. « Nous avons deux citronniers et six orangers sur le terrain. L’argent récolté nous aidera à poursuivre le vaste chantier de rénovation », précise Dorian Aussel, le responsable relais de la chapelle. Depuis l’an dernier, l’édifice religieux, autrefois vétuste et en péril, a connu une véritable renaissance. En 2019, le Rotary club de Menton a financé la restauration de la charpente et la mobilisation des donateurs a permis d’installer un nouveau système de chauffage.

Bientôt une nouvelle façade

Grâce au soutien de la mairie de Menton, la façade va être totalement repeinte dans les tons rouges, le mois prochain. Avec l’aide d’une entreprise de Castillon, les fenêtres vont être changées et du vrai vitrail sera installé dans les prochains mois. Au total, la réhabilitation de la chapelle s’élève à près de 54 000 euros. « Elle est aujourd’hui sauvée mais les travaux ne sont pas terminés, c’est pourquoi cette vente d’agrumes permettra de financer le remplacement des chaises et du mobilier ainsi que l’installation d’un système de vidéo surveillance », précise Dorian Aussel.