Des vagues de trois mètres de hauteur: Nice frappée par un coup de mer inédit mercredi

Il est arrivé avec une force rugissante. D’une beauté aussi impressionnante que majestueuse. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier, un coup de mer a balayé tout le littoral niçois et azuréen, révolutionnant des monceaux de galets, grimpant jusqu’en haut de la promenade des Anglais, dépêchant des vagues qui ont parfois sauté sur le trottoir sud et qui ont même provoqué une inondation chargée de déchets jusque dans le tunnel Liautaud, avenue Max-Gallo, fermé quelques heures afin d’être déblayé par les services métropolitains et municipaux.

"C’est dans la nature des choses"

Un coup de mer! Un vrai. Enfin… Des plagistes s’inquiétaient de ne pas le voir débouler du large. L’année dernière, la baie des Anges n’en avait pas eu un seul. Ce qui est rare. En principe, par hiver, de novembre à mars, les plages niçoises se font rouler au moins une fois sous les eaux et l’écume en folie.

"Il vaut mieux qu’il y en ait un car c’est dans la nature des choses", se réjouit le président des plagistes, René Colomban. Sans coup de mer l’hiver, on risque de subir un retour de manivelle surprise au printemps, comme on l’a vécu le 4 mai 2010, alors que toutes les plages étaient installées." À l’époque, huit concessions avaient sombré dans cette tempête inattendue et monstrueuse.