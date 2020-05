Des tonnes de gravats évacuées après la démolition d’un cabanon sur la plage de la Mala à Cap-d'Ail

Sous cloche depuis de nombreuses semaines, l’écrin paradisiaque de la Mala à Cap-d’Ail a connu une activité inhabituelle toute la semaine dernière. Une barge, dotée d’une grue mécanique, a évacué 210 big-bag de chantier.

À l’intérieur, les restes d’un cabanon détruit courant février par l’entreprise cagnoise TP Spada, avant que le confinement ne soit décrété en France.

On le sait, les occupants de cette dizaine de petites bâtisses historiques sur la plage Mala sont en contentieux judiciaire depuis des années avec l’État, lequel juge qu’elles se trouvent sur le domaine public maritime et qu’elles demeurent non conformes au décret plage de 2006.

En résumé: l’État veut faire place nette. Toutefois, l’un de ces propriétaires s’est retiré de cette opposition judiciaire et a accepté la démolition.

"Il a abandonné les lieux. En contrepartie, c’est l’État qui prend en charge les frais de démolition", explique Serge Castel, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) au sein de la préfecture.

Pour les huit autres cabanons, le dossier a atterri jusqu’au Conseil d’État, lequel a tranché en début d'année: les cabanons appartiennent bien au domaine public maritime.

Donnant ainsi raison au préfet des Alpes-Maritimes qui, le 28 octobre dernier, avait dégainé un arrêté (1) définissant la limite de ce domaine public maritime, dans lequel se trouvaient donc les cabanons mais aussi la partie terrasse et plages privées de La Réserve et de l’Eden.

"Dans la recherche d'un projet"

À Cap-d’Ail, le maire parle "d’acharnement de l’État".

Pour lui, "la préfecture s’est montrée plus compréhensive en d’autres lieux: Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Beaulieu, Antibes…"

Plus sévère sous le mandat de Georges-François Leclerc, la préfecture des Alpes-Maritimes, sous l’ère de Bernard Gonzalez, semble toutefois vouloir jouer la carte de l'apaisement et des négociations sur le dossier Mala.

"Par souci d'apaisement, on est dans la recherche d’un projet, d’une vision globale avec tous les interlocuteurs pour réaménager la plage de la Mala qui soit conforme au décret plage, tout en préservant l’activité économique des lieux. Cet été, d’ailleurs, le préfet autorisera deux rangées de matelas pour les deux établissements, confirme Serge Castel. Les cabanons, eux, ne peuvent pas être maintenus en l’état, notamment parce qu’il y a aussi des risques de chutes de blocs."

Des cabanons que 1.398 signataires d’une pétition en ligne veulent voir sauvegardés.

(1) Après une enquête publique et l’avis favorable d’un commissaire-enquêteur.