Des timbres hommages à Rainier III édités en Dordogne

Les célébrations du centenaire de la naissance du prince Rainier III se préparent avant le coup d’envoi officiel le 31 mai prochain. Et c’est dans cette optique que le prince Albert II et la princesse Stéphanie, qui préside le comité de commémoration, se sont rendus à Boulazac. Dans cette commune de Dordogne, a démarré l’impression d’une série de timbres-poste conçus pour la commémoration du prince Rainier III. Précisément au siège de Philaposte, l’imprimerie française des timbres-poste, qui réalise aussi les timbres-poste de la Principauté.

L’évocation du prince bâtisseur

Accueillis par le préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, le souverain et sa sœur ont lancé le processus et ont pu suivre les étapes successives de la confection d’un timbre. Et les différentes techniques : taille-douce, héliogravure, offset. Les enfants du prince Rainier III ont ensuite signé les bons à tirer de plusieurs timbres, notamment la série évoquant le prince bâtisseur et père de la Constitution de 1962.

Le prince Albert II et la princesse Stéphanie, invités à Boulazac par le P.-D.G. du groupe La Poste, Philippe Wahl, ont été guidés sur place par Jean-Paul Forceville, directeur des relations européennes et internationales du groupe, Jacques Lemaire, délégué régional du groupe pour la Nouvelle-Aquitaine, et Olivier Zuzlewski, directeur de l’imprimerie, fondée par le groupe en 1970.

La délégation monégasque a ensuite visité la cathédrale Saint-Front de la ville de Boulazac après avoir déjeuné, comme le rapporte France Bleu Azur, au restaurant « Hercule Poireau », où le chef Romain Sauvage avait concocté un menu faisant honneur à la gastronomie de la Dordogne : foie gras poêlé aux asperges, un filet de veau aux morilles et en dessert un « finger » de cacahuètes vanille.