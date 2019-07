Des thons rouges seront pêchés et marqués avant d'être relâchés au large de Monaco

"Attrapez, marquez, relâchez!" Ainsi pourrait se résumer le triptyque du tournoi de pêche sportive qui se jouera demain au large de la Principauté. A six heures pétantes, près de vingt-cinq unités avec plusieurs pêcheurs à bord s’enfonceront dans l’immensité bleue au cœur d’une zone prédéfinie*. But du jeu: pêcher et marquer le plus de poissons. Et plus la prise est imposante - une toise permet de la mesurer - plus le pêcheur engrange de points.

Spécificité du concours, aucun des poissons capturés - qu’il soit un thon rouge, un coryphène ou un lancier - ne finira dans l’assiette.

"Aucun poisson n’est ramené au port sinon l’équipe est disqualifiée. Tous ceux attrapés sont systématiquement relâchés", explique Guillaume Benoit, vice-président de la Fédération de pêche en mer monégasque, organisatrice de l’événement.

Un protocole spécifique

Sensible à la pêche éthique depuis son réveil en 2017 - elle était en sommeil depuis 1991 - l’association profite donc de ce tournoi, deuxième du nom, pour participer à un programme de marquage du thon rouge. Une espèce jadis menacée.

"Les stocks étaient menacés, plus que l’espèce elle-même, dans les années 2000 à cause de la surpêche alimentant le marché japonais, confie Bill François, un membre de la Fédération. Il ne restait que 15 % de la biomasse initiale. Aujourd’hui, les stocks sont revenus à des niveaux beaucoup plus importants qu’à l’époque. On ne sait pas si c’est dû à des phénomènes naturels ou aux restrictions appliquées à la pêche industrielle."