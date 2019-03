En marge de la 1re édition des Panels de l’insertion des diplômés, Dominique Riban, directeur de l’Agence monégasque de sécurité numérique (AMSN), vient de remettre à Jean-Claude Tapia, président de Digital security econocom et à Serge Bertoldo, partner consulting chez PwC Advisory, le diplôme de qualification de Prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information (PASSI) de leur société.

Cela porte à trois le nombre de sociétés monégasques à recevoir cette qualification.

Le diplôme de qualification, délivré par le directeur de l’agence monégasque de sécurité numérique, s’inscrit dans la stratégie nationale pour la sécurité du numérique de la Principauté.

Les sociétés titulaires de cette qualification peuvent effectuer des audits des systèmes d’information selon un référentiel et des processus contrôlés par une autorité indépendante. cela permet de garantir la qualité, l’impartialité et l’efficacité de ces travaux. Elles peuvent également apporter une assistance aux entreprises pour faire face aux cyber-attaques et contribuer à la construction d’un monde numérique plus sûr en Principauté.

Monaco continue ainsi à développer une image plus forte en matière de compétitivité et de confiance numérique.