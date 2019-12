Des pompiers de Monaco à Lugano

Quinze ans après la signature de l’accord de jumelage entre le corps des sapeurs-pompiers de Monaco et du corps civil des sapeurs-pompiers de Lugano, une délégation s’est rendue les samedi 7 et dimanche 8 décembre dernier à Lugano dans le Tessin.

La délégation, conduite par Patrice Cellario, conseiller de gouvernement - ministre de l’Intérieur, et le colonel Tony Varo, commandant supérieur de la Force publique, était composée du lieutenant-colonel Norbert Fassiaux, chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, du capitaine Yann Payen, officier du Bureau formation instruction sport, du major Serge Daffara, chef du centre de secours de Fontvieille, de l’adjudant Patrice Jacob, président des sous-officiers, du caporal Fabien Fieni, président des caporaux et du sapeur de 1re classe Jory Vialla, président des militaires du rang.

Cet anniversaire a été l’occasion de souligner la qualité du partage des connaissances, du développement des échanges de techniques opérationnelles, de prévention ou de formation ente les deux corps.

Ainsi, durant ces quinze dernières années, on retiendra, notamment, la venue d’une délégation pour échanger sur les mesures de sécurité et le dispositif mis en place lors des Grands Prix et e-Prix, le séminaire, sur trois jours, des sapeurs-pompiers suisses regroupant 16 corps de la Fédération helvétique mais aussi les différentes et nombreuses formations mutualisées, en sauvetage périlleux en eaux vives ou encore l’exercice de simulation d’un accident en canyon.

Mais aussi, la formation incendie, en janvier prochain, de quatre officiers de Lugano sur le simulateur d’aguerrissement et de formation aux fumées d’incendie et aux reconnaissances (Saffire) du corps des sapeurs-pompiers de Monaco.