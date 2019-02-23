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      Des orchidées à perte de vue au Palais de l’Europe Des espèces sauvages poussent à... Saorge

      PAR É. C.Élisabeth clouard Mis à jour le 23/02/2019 à 05:23 Publié le 23/02/2019 à 05:23
      Mis à jour le 23/02/2019 à 05:23 Publié le 23/02/2019 à 05:23
      Au Palais de l’Europe, entre les stands du festival, se dressent des dizaines d’orchidées.

      Au Palais de l’Europe, entre les stands du festival, se dressent des dizaines d’orchidées. Sébastien Botella

      Des orchidées à perte de vue au Palais de l’Europe Des espèces sauvages poussent à... Saorge

      Par É. C.Élisabeth clouard Le 23/02 à 05h23 MàJ 23/02 à 05h23

      La Fête du citron, c’est aussi le festival des orchidées, installé à Menton jusqu’au 3 mars. Quelles espèces sont les plus vendues et comment sont-elles conservées ? On vous dit tout !

      On a tendance à penser que l’orchidée est très (trop !) fragile, mais ce n’est pas le cas de toutes les espèces ! Car avant d’envahir les salons, la demoiselle est bien une fleur des champs, qui évolue dans le moyen et l’arrière-pays mentonnais, en particulier à Saorge, sur le site Natura 2000 « La Bendola » le long de la vallée à l’est du village.

      Et sur les 160 espèces répertoriées en France, ce ne sont pas moins de 50 sortes qui poussent…

      La suite du direct