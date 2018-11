Des mérous contaminés par un virus "qui se développe dans les eaux chaudes" à Monaco

Il y a trois ans, des scientifiques du Groupe d’Étude du Mérou (GEM) plongeaient à Cap-d’Ail afin d’effectuer un comptage des populations de mérous et de corbs (corbeaux de mer). Trois ans plus tard, à la même période, les équipes de Jean-Michel Cottalorda, universitaire niçois et président du GEM, et de Jacqueline...