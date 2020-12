Des menus de fêtes au Marché éphémère des restaurateurs de Menton

Douchés par la météo crasseuse de lundi, les professionnels ont réinvesti les lieux hier pour l’acte II de leur marché éphémère.

Visant à contenter les habitants qui n’auraient rien de cordons-bleus – surtout quand il est question de mets raffinés – mais aussi à montrer qu’ils n’ont pas baissé les bras, malgré un contexte très difficile.

"Pas de rivalité"

"Cela s’est bien passé pour nous la semaine dernière, commente Marta, du restaurant La Belle Escale. Nous n’avons pas trop fait de chiffre mais du monde est venu grâce à l’événement."

Résultat : quelques-uns ont réservé des menus pour le 31.

D’autres ont découvert l’existence de son établissement, implanté pourtant depuis sept ans. "Certains croient que l’on est tous fermés, mais nous sommes nombreux à proposer de la vente à emporter", poursuit-elle.

Responsable du Vintage, Luca Barbonaglia partage son stand avec Marta. Et se réjouit de cette solidarité, indispensable pour la relance d’une profession sinistrée. "Nous sommes tous dans la même galère, on a le même but de s’en sortir. Nous ne nous connaissions pas tous mais l’ambiance est super, il n’y a pas de rivalité", assure-t-il.

Lors de réunions en amont, les participants se sont en effet accordés sur un point : chacun devait proposer un produit différent. Tout en évitant de faire de la concurrence au marché des halles voisin.

"Des clients à moi sont venus et ont acheté de la tourte verte sans savoir que ce n’était pas la mienne, mais celle de la Belle Escale. Ils découvrent ainsi autre chose. Nous, nous sommes surtout là pour avoir une vitrine. Et pour montrer qu’on a envie de travailler", reprend Luca. Reconnaissant envers la mairie qui a autorisé et facilité le projet.

Pour les amateurs de bonne chère encore dépourvus d’idée de repas pour fêter 2021, les restaurateurs seront présents jusqu’au 31 décembre inclus – de 10 h à 17 h – avant de retourner à leurs fourneaux personnels.

Un projet pour la mi-janvier

Franck Devergranne, patron du Paris Palace, note l’importance de ne pas se faire oublier.

"Cela commence à être long… Nous avons un interlocuteur à Paris, Philippe Etchebest, mais on a besoin que localement une union se fasse", résume-t-il. Indiquant qu’un projet de plus grande ampleur – prévu pour la mi-janvier – est en train de mûrir dans cet état d’esprit.

L’initiative se veut plus carrée que le marché éphémère, organisé en un temps record, glisse Jérôme Rigaud (JR Bistronomie). Précisant qu’il s’agira d’aider les restaurateurs, d’insuffler de la vie à Menton, tout en misant sur du caritatif.

"C’est un projet recevable par l’État et la mairie, dans le respect des gestes barrière. L’hygiène fait partie de notre métier", ajoute Franck. À leurs côtés, Laëtitia Sanchez Oussely, l’instigatrice du marché éphémère – par ailleurs administratrice du groupe Facebook "Aidons nos restaurateurs/commerçants Mentonnais Roquebrunois"– rappelle son souhait d’ancrer dans le temps le coude-à-coude né du confinement. "J’espère que la solidarité durera. C’est important pour notre ville, pour l’économie… "