Des lots d'exception aux enchères pendant une semaine à Monaco

Les ventes démarreront mardi à midi avec de la bagagerie de luxe (Louis Vuitton, Chanel et Dior) et une soixantaine de sacs Hermès. Une vente avec de nombreux modèles inédits, tels le 24/24 ou le mini Roulis et plusieurs éditions limitées comme un Birkin Tressage 30 et un Birkin Shadow 35.

Un grand choix de matières sera décliné sur des pièces d’exception et il sera ainsi possible d’acquérir un magnifique Birkin 35 en alligator mat Béton, un sac Capucine en fourrure ou encore un adorable Mini Kelly Sellier en crocodile lisse Cassis.

Une autre pièce très rare: le Mini Constance 18 en lézard Salvator ombré avec le "H" emblématique en métal plaqué or.

Horlogerie...