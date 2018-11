Des livres à dévorer et des rencontres à savourer

Cuisiner est un art, écrire l'est aussi, transmettre et partager le sont tout autant. La Journée du livre gourmand… Un nom qui donne l'eau à la bouche et une première en Principauté. Dans le Théâtre Princesse-Grace, ce samedi, se sont réunis, à l'occasion de cet événement dédié à l'art culinaire dans ses formes les plus variées, chefs, journalistes, historiens, philosophes, photographes et, bien sûr, un public qui est venu en nombre et parfois de loin, pour partager ce...