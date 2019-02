Des joutes médiévales ce samedi à Fontvieille Les Grimaldi Milites, combattants du cru

Qui, minot, n’a jamais rêvé de jouer les preux chevaliers ? D’enfiler un casque et une armure, de saisir une épée et de combattre pour l’honneur du blason. Cette chimère, certains l’ont embrassé via la pratique du béhourd. Littéralement « combat médiéval », en ancien français. Aux XIIe et XIIIe siècle, de nobles chevaliers pratiquaient ce sport ô combien rugueux. Autant pour s’entraîner à la guerre que pour divertir le peuple.

En 2019, la discipline a des allures de full-contact. Si la pratique peut paraître rustre voire fichtrement violente, elle n’en est pas moins strictement encadrée. Tous les coups ne sont pas permis (lire ci-dessous).

Ce samedi, sous le chapiteau de Fontvieille, des combattants charpentés et teigneux, armés jusqu’aux dents, déboulent de toute l’Europe pour en découdre au cœur d’une lice en bois. Une arène qui, une fois n’est pas coutume, sera circulaire. « C’est la première fois que ces équipes de classe mondiale vont s’affronter dans une configuration de ce type. Ils pourront s’accrocher d’un bras mais pas de deux », assure Philippe Rebaudengo, aide de camp du prince Albert II et secrétaire général de l’association monégasque de combat médiéval.

Un sport de combat

Objectif : déséquilibrer et mettre à...