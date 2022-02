Des jeunes méritants de la cité La Gabelle à Fréjus partent au ski grâce grâce à la police

Une première pour le Centre de loisirs jeunesse (CLJ) intercommunal de la police nationale qui agit en faveur des jeunes des quartiers prioritaires (1): deux séjours au ski sont organisés à la station Le Seignus (Allos) durant ces vacances d’hiver, à destination de trente jeunes de La Gabelle.

La notion du vivre ensemble

"Ils ont été invités à participer à cette action, via le collège Léotard, pour leurs bons résultats scolaires et leurs comportements adaptés ou en évolution positive, afin de développer la notion de mérite", explique Olivier Soler, le directeur coordinateur du CLJ. Le premier groupe de jeunes a fait preuve d’une grande adaptabilité, ils ont eu un comportement exemplaire durant tout le séjour. Ils ont pu bénéficier de cours de ski collectifs avec l’ESF et d’un hébergement en collectivité où ils ont pu mettre en pratique la notion du vivre ensemble avec les autres usagers ».

D’autres thématiques ont été abordés pour la partie culturelle: la découverte de la faune et la flore du parc du Mercantour, l’alpinisme, le ciel et les étoiles en montagne avec un spécialiste, la rudesse de la vie en montagne à l’époque et de nos jours, ainsi que les différents métiers que l’on peut y exercer.

1. Les Centres de loisirs jeunesse (CLJ) permettent l’apprentissage des valeurs et des règles de vie par la pratique d’activités fédératrices (sportives, civiques et culturelles). L’objectif étant aussi de lutter contre l’oisiveté des jeunes des quartiers prioritaires.