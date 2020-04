Des iPad pour garder le contact à l’hôpital de Monaco

En effet, la tablette permet au personnel soignant de converser avec le patient pour écouter ses demandes ou ses besoins sans entrer systématiquement dans la chambre. Ce qui permet aux médecins et infirmières de moins s’exposer au virus.

"Dans la situation du Covid, nous avons un rapport moins fréquent au patient que lors d’une hospitalisation classique ; cette possibilité de visio apporte beaucoup d’humanité et permet plus de confort et moins de stress » témoigne le docteur Christophe Perrin.

Un suivi médical par écran

"Ces tablettes sont aussi utiles au suivi médical du patient, en évitant le contact. Notamment pour les échanges avec un psychologue. Mais aussi des exercices respiratoires, avec un kiné, par écran interposé, qui explique les gestes à faire" détaille la directrice du CHPG, Benoite de Sevelinges.

Elle avait inscrit à sa feuille de route pour 2021, l’équipement de son établissement en tablettes pour les patients. La situation de cette crise du Coronavirus a précipité la chose.

"Le 28 mars dernier, j’ai sollicité l’aide de Monaco Telecom et Telis pour trouver des stocks de produits Apple. Les deux sociétés monégasques ont rassemblé en quatre jours, 77 tablettes qu’elles ont eu la gentillesse de nous offrir".

Un beau cadeau pour les équipes, qui "bricolaient" depuis le début de la crise avec le téléphone des chambres ou des babyphones

En complément, ces tablettes offrent aussi une échappée au patient dans sa chambre.

"Ils peuvent contacter leur famille, en visioconférence, mais aussi disposer d’une offre de loisirs que nous avons élaboré avec les Rencontres philosophiques et l’Opéra de Monte-Carlo qui nous ont fourni du contenu en conférences et en spectacles".