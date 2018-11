Des infirmières très spéciales pour le goûter du CCAS !

Dimanche après-midi, une centaine de Turbiasques avait répondu à l'invitation du CCAS et du comité des fêtes pour un goûter intergénérationnel animé par la troupe de Nadège Carletti qui devait prouver une nouvelle fois qu'elle marie admirablement l'humour et le charme. Dès 14 h 30, les convives - accueillis par le maire et Sandrine...