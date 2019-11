Des établissements aux quatre coins du monde, de futures ouvertures... Comment le Beef Bar est en train de se construire un empire

D’une adresse sur le port de Fontvieille en 2005, quinze ans plus tard, le concept Beef Bar est en passe de devenir un empire.

Avec des restaurants à Hong Kong, Paris, Mexico, Tulum, Malte, Saint-Tropez et Mykonos, la marque monégasque du groupe Giraudi est là où il faut être.

Dans les six mois quatre nouvelles adresses vont éclore : au sein de la station de ski de Méribel en France à la mi-décembre. Puis au cœur de l’hôtel Four Seasons à Athènes en Grèce, sur la très chic via Veneto à Rome en Italie.

Ainsi qu’au Brésil, à Sao Paulo, où Riccardo Giraudi sera associé avec le pilote de F1 Felipe Massa. Et la collection doit se poursuivre avec des ouvertures espérées à Milan, Londres et New York.

"Nous n’arrêtons pas d’être sollicités pour ouvrir des Beef Bar" se réjouit Riccardo Giraudi, concepteur de ce restaurant de viande à Monaco qui a exporté son idée dans le monde entier, et semble toujours presque surpris par ce succès.

"Le concept de street food avec des produits de grande qualité dans un décor confortable séduit finalement dans le monde entier. Et le restaurant à Paris a donné une grande impulsion à la marque".

En effet, dans la capitale parisienne, non loin des Champs Elysées, l’enseigne s’est installée dans l’historique ancienne fermette Marbeuf.

Un écrin Belle Époque joliment redécoré qui a reçu le prix de "plus beau restaurant historique du monde" aux Restaurant & Bar Design Awards cette année.

De nouvelles adresses à Monaco

Si l’idée première est d’exporter le concept monégasque sur toute la planète, chaque Beef Bar dans le monde garde son identité. "Notre carte est la même dans le monde entier, mais le décor change. Chaque lieu a son atmosphère et c’est ce que les clients aiment", détaille Riccardo Giraudi qui supervise chaque établissement, de l’architecture à l’assaisonnement dans l’assiette avec son équipe de chefs.

La marque Beef Bar est devenue l’emblème du groupe Giraudi qui n’en finit plus de prospérer.

En Principauté, l’entreprise totalise désormais 500 collaborateurs - ce qui est en fait une des plus grandes sociétés du pays auxquels s’ajoutent 700 salariés à l’international - pour faire tourner les neuf restaurants monégasques ainsi que tout le commerce de viande.

Et Monaco demeure le laboratoire de l’entreprise qui y développe des nouveaux concepts. Ce sera le cas dans les prochaines semaines avec l’ouverture, rue du Portier de Cozza, un restaurant centré sur le poisson.

À quelques pas, le groupe a repris les locaux de l’ancien restaurant Eqvita du tennisman Novak Djokovic pour y installer un Leaf Bar, où la carte sera principalement végétarienne!