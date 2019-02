Des élus du Conseil national ont été reçus par le Pape François au Vatican

Dans le cadre d’un voyage d’études du 1er au 3 février, une délégation du Conseil national, répondant à l’invitation de l’archevêque de Monaco, Mgr Bernard Barsi, a rencontré le Pape François, samedi, au Vatican.

Lors de son audience, et en réponse au message de Mgr Barsi, le Saint-Père a tenu à saluer l’engagement du prince Albert II, en particulier sur le thème de l’environnement. Le Pape François a également souligné l’attachement de la Principauté aux grands principes de solidarité, tant sur le plan de la coopération internationale que par l’exigence de son modèle social. Il a demandé aux élus d’avoir "toujours à cœur de promouvoir un avenir pour chaque habitant".

"Moments de joie intense"

Pour Stéphane Valeri, qui avait déjà été reçu par le Pape Jean-Paul II, "ces moments de joie intense sont d’autant plus importants, pour nous Monégasques, que la religion catholique est une religion d’État et que, évidemment, nous avons tous une grande estime et une grande affection pour le Pape François".

Revenant sur les messages de solidarité du Saint-Père, le président du Conseil national a rappelé que "notre modèle social est exemplaire, qu’il ne laisse personne sur le bord du chemin et qu’il est important de le préserver et de l’adapter constamment. Je crois que nous sortons tous de cette rencontre avec le Pape renforcés dans l’idée que, plus que jamais, Monaco doit être un modèle de solidarité".

Lors de ces deux journées, plusieurs réunions, pour mieux comprendre le fonctionnement du Saint-Siège, furent organisées. Les élus monégasques ont rencontré, notamment, Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États de la Secrétairie d’État (l’équivalent du Ministre des Affaires étrangères du Vatican) et Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère (l’équivalent d’un Ministère) pour le service du développement humain intégral. L’occasion d’échanges fructueux sur le rôle de chacun au cœur de ses propres institutions.

Durant ces réunions ont également été mises en avant les notions d’écoute, de tolérance, de respect des opinions de chacun et de la dignité de chaque être humain.

Pour Stéphane Valeri "le Pape François est un Pape qui s’efforce, avec simplicité et humilité, de permettre à l’Eglise d’apporter une réponse aux défis de notre temps. Nous, élus des Monégasques au Conseil national, sommes, conformément à notre Constitution, co-législateurs, avec le prince souverain. Dans ce cadre, nous devons nous efforcer aussi de faire évoluer nos lois, de les adapter à l’évolution de la société, mais toujours dans le respect de nos institutions et des grands équilibres, de ce qui fait notre force, en Principauté, c’est-à-dire notre Constitution et nos traditions".