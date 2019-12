Des élèves envoient dessins et colis aux soldats français

À l’heure où la France rend hommage à ses 13 soldats tués au Mali, les écoliers de La Turbie envoient leur soutien à ceux qui, engagés sur les terrains d’opérations de la France, vont passer Noël loin de chez eux.

À la demande de l’Association patriotique de La Turbie (APT), les élèves des classes de CE1 au CM2 ont réalisé des dessins agrémentés - ou non - d’un mot, d’une pensée. Achim Herget, président de l’APT, a ainsi récupéré un peu plus de 90 messages, auquel il a ajouté un chèque permettant la confection de 10 colis de Noël. Le tout est destiné à l’association Solidarité Défense (SD) qui, depuis plus de 20 ans, œuvre pour manifester la solidarité de la société civile envers les militaires. Entre autres actions, Solidarité Défense se charge d’envoyer des colis de Noël.

Une première pour sensibiliser

« On peut donner un chèque ou préparer soi-même des colis mais le contenu de ces derniers est très formaté. Il doit être conforme aux recommandations de l’association, de façon à ce que tous les soldats se retrouvent avec des contenus équivalents », explique Achim Herget. C’est l’Union nationale des parachutistes qui, à travers le territoire français, concentre les colis et dessins et se charge de les apporter à Paris, au siège de l’association. Ils seront ensuite acheminés à leurs destinataires par voie militaire.

« C’est la première année que nous mettons en place cette action à La Turbie, explique encore le président de l’APT. Il s’agit de sensibiliser les enfants et, à travers eux, leurs parents car les écoliers ont fait leurs dessins à la maison. »